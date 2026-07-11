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Podcast bản tin trưa 11-7: Điều tra nhóm người mang hung khí rượt đuổi, đập phá xe máy ở TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin trưa 11-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng Nai: Trang trọng Lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; Đoàn Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela; Khám phá thủ phủ nuôi cấy mô ngành nông nghiệp công nghệ cao; Phục dựng "đàn nước" độc đáo của người Ca Dong, Quảng Ngãi...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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