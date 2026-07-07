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Podcast tin tối 7-7: Quan trắc đầy đủ hơn để thấy rõ tác động từ xăng E10 tới môi trường

SGGPO

Podcast bản tin tối 7-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công; TPHCM: Lượng khách tăng mạnh sau một tuần đi xe buýt miễn phí; Quan trắc đầy đủ hơn để thấy rõ tác động từ xăng E10 tới môi trường; Chiều 7-7, giá vàng giảm 500.000 đồng - 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng; Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh”.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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