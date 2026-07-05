Podcast bản tin tối 5-7: TPHCM sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn hàng đêm

Podcast bản tin tối 5-7 có các thông tin đáng chú ý sau: 37 năm Nhà giàn DK1: Vững thành đồng nơi đầu sóng ngọn gió; Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Bão Bavi ít có dấu hiệu ảnh hưởng đất liền Việt Nam; Đoàn Việt Nam đưa được 54 thi thể vụ động đất tại Venezuela khỏi đống đổ nát; TPHCM chuyển hóa “điểm nóng” tai nạn giao thông trên đường Lò Lu; Xử lý 13 trường hợp đăng tin sai sự thật về vụ nổ súng ở Đắk Lắk.