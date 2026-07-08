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Podcast bản tin tối 8-7: Xuất hiện vòi rồng ở Hưng Yên, chưa ghi nhận thiệt hại

SGGPO

Podcast bản tin tối 8-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phía Bắc có đợt mưa lớn, đề nghị 10 tỉnh chủ động ứng phó; Xuất hiện vòi rồng ở Hưng. Yên, chưa ghi nhận thiệt hại; Siêu bão Bavi vẫn duy trì cường độ rất mạnh; TPHCM chi gần 3.000 tỷ đồng “hồi sinh” Rạch Chín Xiểng, Ông Bầu; Tuyến xe buýt số 16 chính thức chuyển sang xe điện; Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào; Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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