Podcast bản tin thời sự ngày 7-7: Khởi tố vụ lừa đảo khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ

Podcast bản tin thời sự ngày 7-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tìm nhân chứng và thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968; Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được trao Huy chương "Anh hùng Venezuela"; Đại tướng Phan Văn Giang dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân; TPHCM hợp tác, đặt hàng nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ; Hoàn lưu bão Bavi rất rộng, Biển Đông có thể bị ảnh hưởng...