Podcast bản tin trưa 7-7: Hoàn lưu bão Bavi rất rộng, Biển Đông có thể bị ảnh hưởng

Podcast bản tin trưa 7-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày 7-7, lấy mẫu ADN để xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ nghi là Huỳnh Văn Quên; Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam được trao Huy chương Anh hùng Venezuela; Siêu bão Bavi đã giảm 1 cấp từ sáng nay 7-7; TPHCM có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Trận lũ đầu tiên kiểm chứng công nghệ đập Sabo của Nhật Bản tại Việt Nam; Sáng 7-7, giá vàng tiếp tục giảm.