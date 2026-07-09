Podcast bản tin thời sự ngày 9-7: Ngành du lịch TPHCM hoàn thành gần 65% kế hoạch năm

Podcast bản tin thời sự ngày 9-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi công Nhà lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27-7; Tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Sân bay Tân Sơn Nhất; Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng; Gần 60 năm giữ trọn ước hẹn ngày đoàn tụ; TPHCM bứt phá du lịch 6 tháng đầu năm, thu gần 214.000 tỷ đồng.