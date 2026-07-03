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Podcast bản tin tối 3-7: Bộ Y tế thông tin mới nhất về virus Hanta

SGGPO

Podcast bản tin tối 3-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo tối 4-7, bão số 1 ảnh hưởng đất liền; Bảo đảm an toàn cho hơn 5.100 du khách trước bão số 1; Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành trước ngày 30-9; Đưa thêm 7 thi thể sau động đất ở Venezuela khỏi hiện trường; Bộ Y tế thông tin mới nhất về virus Hanta, cảnh giác nguy cơ lây nhiễm từ chuột sang người; Khởi tố 3 bị can trong vụ gian lận đấu thầu hơn 89 tỷ đồng tại TPHCM.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số 1 hoàn lưu bão mưa bão dự báo thời tiết cao tốc TPHCM - Chơn Thành bàn giao mặt bằng tháo gỡ vướng mắc Công an TPHCM khởi tố đấu thầu làm giả hồ sơ Bộ Công an cứu nạn cứu hộ Venezuela tìm kiếm động đất Bộ Y tế dịch bệnh virus Hanta WHO ổ dịch

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