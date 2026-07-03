Podcast bản tin tối 3-7: Bộ Y tế thông tin mới nhất về virus Hanta

Podcast bản tin tối 3-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dự báo tối 4-7, bão số 1 ảnh hưởng đất liền; Bảo đảm an toàn cho hơn 5.100 du khách trước bão số 1; Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành trước ngày 30-9; Đưa thêm 7 thi thể sau động đất ở Venezuela khỏi hiện trường; Bộ Y tế thông tin mới nhất về virus Hanta, cảnh giác nguy cơ lây nhiễm từ chuột sang người; Khởi tố 3 bị can trong vụ gian lận đấu thầu hơn 89 tỷ đồng tại TPHCM.