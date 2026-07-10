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Podcast tin trưa 10-7: Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tự nguyện đóng góp 15.000 USD trao tặng Venezuela

SGGPO

Podcast bản tin trưa 10-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão Bavi giảm 2 cấp, tiếp tục di chuyển lệch lên phía Bắc; Mưa lũ ở Sơn La và Điện Biên gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; Món quà nghĩa tình trao tặng nhân dân Venezuela; Mưa dông gia tăng ở Bắc bộ, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển Quảng Ninh; Sáng 10-7, giá vàng tiếp tục tăng 800.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng; Điều tra nguyên nhân vụ cháy 8 tàu cá ở cảng Tam Quang.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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