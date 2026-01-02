Podcast bản tin trưa 2-1: Đang chơi cầu lông, người đàn ông bất ngờ ngã gục rồi ngưng tim

Podcast bản tin trưa 2-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phía Đông TPHCM “bùng nổ” khách du lịch; Không khí lạnh gây rét diện rộng, gió mạnh trên biển; Căn bệnh nguy hiểm khiến người đàn ông gục ngã khi đang chơi cầu lông; Đưa bệnh nhân nguy kịch từ đặc khu Trường Sa về đất liền bằng trực thăng; Cưỡng đoạt tài sản đội lốt “cứu người từ Campuchia”, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị bắt; Cháy showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn.