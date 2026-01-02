Podcast bản tin trưa 2-1: Đang chơi cầu lông, người đàn ông bất ngờ ngã gục rồi ngưng tim

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 2-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phía Đông TPHCM “bùng nổ” khách du lịch; Không khí lạnh gây rét diện rộng, gió mạnh trên biển; Căn bệnh nguy hiểm khiến người đàn ông gục ngã khi đang chơi cầu lông; Đưa bệnh nhân nguy kịch từ đặc khu Trường Sa về đất liền bằng trực thăng; Cưỡng đoạt tài sản đội lốt “cứu người từ Campuchia”, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị bắt; Cháy showroom ô tô ở xã Xuân Thới Sơn.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an TPHCM giải cứu nạn nhân từ Campuchia cưỡng đoạt tài sản thu lợi bất chính hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hỏa hoạn cháy showroom ô tô không khí lạnh rét mưa dông lốc biển động dự báo thời tiết nghỉ Tết Dương lịch bộ đội làm việc xuyên lễ xây nhà mới chơi cầu lông đau ngực ngưng tim du khách phía Đông TPHCM vui chơi nghỉ lễ Bệnh viện Quân y 175 đặc khu Trường Sa trực thăng

