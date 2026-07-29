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Podcast bản tin trưa 29-7: Hàng loạt tiệm vàng tại Đồng Nai, Lâm Đồng bất ngờ đóng cửa

SGGPO

Podcast bản tin trưa 29-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Gần 98.500 cán bộ, đảng viên dự hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV; Mưa dông có xu hướng gia tăng ở Nam bộ; Giá vàng trong nước sáng 29-7 giảm phiên thứ 2 liên tục; Hàng loạt tiệm vàng tại Đồng Nai, Lâm Đồng bất ngờ đóng cửa; Nghề dệt Dèng ở A Lưới: Từ di sản đến tạo sinh kế; Cháy tiệm trà sữa ở Lâm Đồng, cột lửa cao gần 10m.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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