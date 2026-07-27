HĐND TPHCM: Quyết sách thể chế, trọn vẹn tri ân

Thưa quý cử tri và thính giả, nhìn lại tuần 29, hoạt động của Thường trực HĐND TPHCM đã thể hiện rõ sự chủ động trên cả hai mặt công tác: chỉ đạo chuyên môn sâu và tổ chức các hoạt động an sinh, chính trị xã hội thiết thực. Trong Chương trình podcast Tiêu điểm trong tuần hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hoạt động lãnh đạo, điều hành của HĐND TPHCM trong tuần qua, đồng thời giới thiệu những nhiệm vụ công tác trọng tâm sắp diễn ra trong tuần làm việc thứ 30.