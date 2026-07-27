Podcast bản tin trưa 27-7: Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: 5 nạn nhân tử vong

Podcast bản tin trưa 27-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược; TPHCM triển khai kế hoạch thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; Dự báo thời tiết Bắc bộ và Nam bộ mưa diện rộng hôm nay; Sáng 27-7, giá vàng phục hồi mạnh; Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: 5 nạn nhân tử vong.