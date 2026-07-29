Podcast bản tin tối 29-7: Quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu

Podcast bản tin tối 29-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Đã phục dựng 2 bức ảnh tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi; Quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu; Đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua căn hộ du lịch; Thực khách mê mẩn trải nghiệm thiên đường ẩm thực Hồ Thị Kỷ về đêm...