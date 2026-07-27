Podcast tin tối 27-7: Vì sao một số cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội treo biển "hết xăng", "mất điện"?

Podcast bản tin tối 27-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM còn 4 địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 3%; Vì sao một số cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội treo biển hết xăng, mất điện? ; Trung bộ và Nam bộ khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn; Xuất khẩu rau quả đạt gần 5 tỷ USD trong 7 tháng.