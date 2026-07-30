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Podcast bản tin trưa 30-7: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 30-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khám sức khỏe trước ngày 31-10; Sau quyết định của Fed: Vàng tăng, chứng khoán giảm; Sáng 30-7: Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới; Dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa chiều tối 30-7; Doanh nghiệp vận tải lo ngại về thị trường xăng dầu; Fanpage "SJC Hồ Chí Minh" có tick xanh đăng thông tin thu mua kim cương là giả mạo.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

giá vàng thời tiết lãi suất FED Fanpage giả mạo SJC khám sức khỏe

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