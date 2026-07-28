Podcast bản tin tối 28-7: Lâm Đồng: 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Podcast bản tin tối 28-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển đô thị; Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở; Cà Mau: Lốc xoáy làm 1 người bị thương, 27 căn nhà hư hỏng; 48 tỷ đồng nạo vét, xây kè hồ lắng ô nhiễm giữa Đà Lạt; Trẻ bước vào tuổi dậy thì sớm gia tăng; Phát hiện cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi