Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 28-7: Lâm Đồng: 84 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

SGGPO

Podcast bản tin tối 28-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển đô thị; Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở; Cà Mau: Lốc xoáy làm 1 người bị thương, 27 căn nhà hư hỏng; 48 tỷ đồng nạo vét, xây kè hồ lắng ô nhiễm giữa Đà Lạt; Trẻ bước vào tuổi dậy thì sớm gia tăng; Phát hiện cá voi nặng 300kg dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

cá voi quảng ngãi ngư dân làng chài Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Ủy ban Thường vụ Quốc hội luật đô thị phiên họp thứ 4 cà mau mưa dông xã Đá Bạc lốc xoáy dậy thì sớm tâm sinh lý y tế học đường bệnh viện phụ sản ngộ độc thực phẩm bánh mì pate lâm đồng thời tiết hôm nay ngập lụt mưa lớn tây nguyên hồ xuân hương hồ lắng số 2 đà lạt

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn