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Podcast bản tin trưa 24-7: Giá vàng tiếp tục giảm, nhưng chênh lệch mua - bán vàng vẫn cao

SGGPO

Podcast bản tin trưa 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trao di ảnh phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Cuộc hội ngộ thiêng liêng sau gần 60 năm; Sáng 24-7: Giá vàng PNJ và SJC thấp nhất thị trường; Bão NOUL hình thành, dự báo tối nay đi vào Biển Đông, Bắc bộ tiếp tục mưa lớn; Nhiều nơi ở Bắc bộ và Nam bộ có đợt mưa lớn; Khánh Hòa: Nhồi nhét hành khách, tài xế bị phạt hơn 100 triệu đồng; Ấn tượng lễ cưới truyền thống của người Vân Kiều.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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