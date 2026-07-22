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Podcast bản tin thời sự 22-7: Trung bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 22-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo HĐND TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tiêu biểu; Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được cho là nữ du kích Nguyễn Thị Út; Trung bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C; Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra tàu cá, tuyên truyền chống khai thác IUU tại Côn Đảo; TPHCM tăng tốc giải phóng mặt bằng làm đường ven sông Sài Gòn hơn 9.400 tỷ đồng

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

quy tập hài cốt liệt sĩ công viên lê thị riêng cảnh sát biển chống IUU giao thông đường ven sông sài gòn giải phóng mặt bằng

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