Podcast bản tin thời sự 22-7: Trung bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Podcast bản tin thời sự 22-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo HĐND TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tiêu biểu; Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được cho là nữ du kích Nguyễn Thị Út; Trung bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C; Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra tàu cá, tuyên truyền chống khai thác IUU tại Côn Đảo; TPHCM tăng tốc giải phóng mặt bằng làm đường ven sông Sài Gòn hơn 9.400 tỷ đồng