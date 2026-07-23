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Podcast bản tin thời sự 23-7: SJC mua lại vàng, thanh toán trong ngày; kim cương chờ 1-2 ngày

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 23-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của dân tộc ta; Phục dựng ảnh liệt sĩ: Mỗi bức ảnh là một mảnh ký ức thiêng liêng; Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân người có công; Ấm lòng những nghĩa cử tri ân người có công cách mạng; Gia Lai: Khám, cấp thuốc cho hơn 1.300 người dân khu vực biên giới; SJC mua lại vàng, thanh toán trong ngày; kim cương chờ 1-2 ngày...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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