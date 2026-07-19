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Podcast bản tin thời sự ngày 19-7: Tình trạng sức khỏe bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 19-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt lũ trên thượng lưu sông Lô; Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại vùng mưa lũ miền núi Bắc bộ; Thanh niên công nhân được cắt tóc, thưởng thức phở miễn phí; Tuần qua, giá vàng tiếp tục giảm, mua vàng miếng SJC dễ hơn; Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục; Hành trình “đi để trở về” của du học sinh Việt

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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