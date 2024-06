Podcast bản tin trưa 25-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giá vàng trong nước "bất động" dù vàng thế giới giảm; Từ ngày 1-7-2024, thu thập sinh trắc học mống mắt khi công dân làm thẻ Căn cước; Công an vào cuộc vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh; Sẽ xác minh, làm rõ loạt trang mạng kêu gọi cúng dường sửa chùa Thuyền Lâm; Xe khách và xe tải tông nhau, hơn 40 hành khách may mắn thoát nạn; Một nhà thầu bị cấm đấu thầu 3 năm do gian lận hồ sơ.

TAM NGUYÊN