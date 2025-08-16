Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 16-8: Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM; Vượt hiểm nguy đưa lương thực vào bản bị cô lập do lũ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Đón đoàn Quân đội Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp 2-9; Vượt hiểm nguy đưa lương thực vào bản bị cô lập do lũ; Hàng vạn thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi"; Thời tiết ngày 16-8: Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, có nơi mưa trên 250mm; Điều tra vụ cháy lớn chợ thực phẩm Tam Nông trong đêm;...

TAM NGUYÊN

