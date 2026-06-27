Podcast bản tin trưa 27-6: Miền Trung nắng nóng, miền Bắc tiếp tục mưa dông

Podcast bản tin trưa 27-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Thủ tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng ở Đắk Lắk; Rực rỡ đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6; Giá vàng bật tăng mạnh vào sáng cuối tuần; Tháo điểm nghẽn logistics cho ngành xuất khẩu chủ lực; Miền Trung nắng nóng, miền Bắc tiếp tục mưa dông; Ngắm Đà Lạt về đêm trên tuyến tàu lửa du lịch; Gìn giữ "mùa vàng" của biển để hút khách du lịch