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Podcast bản tin tối ngày 22-6: Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trào lưu uống "Nậm thoong"

SGGPO

Podcast bản tin tối 22-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài; TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái; Từ ngày 1-7: TPHCM miễn vé 134 tuyến xe buýt; Hơn 18.000 mặt hàng nông sản "lên sàn" truy xuất nguồn gốc từ 1-7; Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo trào lưu uống "Nậm thoong"; Đăng thông tin bịa đặt trên TikTok, một người bị phạt 7,5 triệu đồng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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