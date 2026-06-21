Podcast bản tin thời sự 21-6: Công an TPHCM xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép

Podcast bản tin thời sự 21-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần “trung thành, sáng tạo, trách nhiệm”; Mãn nhãn màn trình diễn tại Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND; Hơn 2.000 công nhân được khám sức khỏe miễn phí; Du khách Hà Nội chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo; Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí; Công an TPHCM xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép...