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Podcast bản tin tối 25-6: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung tại Hà Nội

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Podcast bản tin tối 25-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đến hết năm 2026, quyết tâm tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2026; Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III; Hỗ trợ tạm cư cho người dân khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo; Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít từ 15 giờ ngày 25-6; Nam bộ cần ứng phó gió mạnh trên biển; Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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