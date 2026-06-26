Podcast bản tin thời sự 26-6: Tử hình kẻ giết 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh

Podcast bản tin thời sự 26-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hơn 150 hoạt động tại Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026; Sử dụng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ trong Kinh thành Huế; Tìm giải pháp phục hồi hệ sinh thái rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ; Đường sắt chạy tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; Tây Ninh: Tử hình kẻ giết 3 người trong một gia đình...