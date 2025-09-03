Podcast bản tin trưa 3-9: Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ | Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ bị ngập

Podcast bản tin trưa 3-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít; Lễ kỷ niệm A80 không xảy ra sơ suất; Thời tiết ngày 3-9: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh báo gió mạnh trên biển; Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ; Di dời các bãi giữ xe khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng bộ trước 30-10; Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ bị ngập...