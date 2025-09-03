Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 3-9: Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ | Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ bị ngập

SGGPO

Podcast bản tin trưa 3-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít; Lễ kỷ niệm A80 không xảy ra sơ suất; Thời tiết ngày 3-9: Mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh báo gió mạnh trên biển; Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ; Di dời các bãi giữ xe khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng bộ trước 30-10; Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ bị ngập...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h Tin tức an ninh hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam thời tiết hôm nay diễu binh Tết độc lập quốc khánh mãn nhãn duyệt binh 80 năm chiến thắng phát xít giá vàng hôm nay cao tốc bị ngập tai naj liên hoàn trên cao tốc lương cường thiên an môn trung quốc duyệt binh A80

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn