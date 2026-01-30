Podcast bản tin trưa 30-1: Miền Bắc có mưa do không khí lạnh

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 30-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thủ tướng: Không để chậm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; Chiều và tối 30-1, miền Bắc có mưa do không khí lạnh; Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 5,1 triệu đồng/lượng; Chở hàng tết ra đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi; Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới.

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

