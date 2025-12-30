Podcast bản tin trưa 30-12: Khởi tố thêm 15 đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

Podcast bản tin trưa 30-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 30-12: Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ nắng ấm; Sáng nay, giá vàng lao dốc; Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng nếu mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định; Từ Tây Bắc đến Cà Mau: Hội tụ tinh hoa OCOP giữa lòng TPHCM; TPHCM sẵn sàng đưa vào khai thác làn đường dành riêng cho xe đạp; BĐBP TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy dịp cận tết.