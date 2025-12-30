Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 30-12: Khởi tố thêm 15 đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

SGGPO

Podcast bản tin trưa 30-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 30-12: Miền Bắc tiếp tục rét, Nam Bộ nắng ấm; Sáng nay, giá vàng lao dốc; Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng nếu mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định; Từ Tây Bắc đến Cà Mau: Hội tụ tinh hoa OCOP giữa lòng TPHCM; TPHCM sẵn sàng đưa vào khai thác làn đường dành riêng cho xe đạp; BĐBP TPHCM liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy dịp cận tết.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết giá vàng đòi nợ thuê được đất bắc đường dành cho xe đạp vàng miếng vành nhẫn ocop nông sản

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn