Podcast bản tin trưa 31-8: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác dự SCO năm 2025

Podcast bản tin trưa 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác dự SCO năm 2025; TPHCM đảm bảo người dân nhận quà trước Quốc khánh 2-9; Triển lãm Thành tựu đất nước đón 600.000 lượt khách trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9; Quảng Trị vẫn chìm trong mưa lớn dù bão số 6 suy yếu trên đất Lào; Đề xuất chiến sĩ công an đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng; Phim Mưa đỏ cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng.