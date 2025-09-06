Podcast bản tin trưa 6-9: Cảnh giác với đối tượng giết người, mang theo súng bỏ trốn | Mưa lớn gây ngập nặng, sập nhà dân ở Lâm Đồng

Podcast bản tin trưa 6-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giá vàng biến động, thanh tra Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc tích cực; “Mưa đỏ” chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại; 124 triệu tài khoản ngân hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học; Mưa lớn gây ngập nặng, sập nhà dân ở Lâm Đồng; Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe; Cảnh giác với đối tượng giết người, mang theo súng bỏ trốn...