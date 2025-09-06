Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 6-9: Cảnh giác với đối tượng giết người, mang theo súng bỏ trốn | Mưa lớn gây ngập nặng, sập nhà dân ở Lâm Đồng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 6-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giá vàng biến động, thanh tra Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc tích cực; “Mưa đỏ” chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại; 124 triệu tài khoản ngân hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học; Mưa lớn gây ngập nặng, sập nhà dân ở Lâm Đồng; Xử lý nghiêm việc chiếm dụng gầm cầu làm bãi giữ xe; Cảnh giác với đối tượng giết người, mang theo súng bỏ trốn...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam Sự kiện quốc tế nổi bật thời tiết áp thấp nhiệt đới mưa đỏ lập kỷ lục mưa đỏ thủ tướng phạm minh chính vàng ngập lụt ở lâm đồng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn