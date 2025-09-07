Podcast bản tin trưa 7-9: Đất cát lại tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giao thông ùn ứ

Podcast bản tin trưa 7-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 7 hướng vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, Biển Đông biển động mạnh; Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm; Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng, Khánh Hòa; Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”; Đội tuyển wushu Việt Nam giành 2 HCV đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025...