Podcast bản tin trưa 7-9: Đất cát lại tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giao thông ùn ứ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 7-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 7 hướng vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, Biển Đông biển động mạnh; Lửa, khói bao trùm cơ sở giao hàng nhanh ở Hà Tĩnh lúc sáng sớm; Lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng ở vòng xoay Mả Vòng, Khánh Hòa; Đồng Nai: Cụ bà 73 tuổi suýt mất 400 triệu đồng vì “công an giả”; Đội tuyển wushu Việt Nam giành 2 HCV đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

cháy nhà 4 tầng cháy chữa cháy hoả hoạn tỉnh Khánh Hòa bão số 7 sức gió sóng biển cao thiên tai mưa dông thời tiết giá vàng trong nước giá vàng vàng nhẫn vàng miếng vàng SJC lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh công an cơ sở giao hàng nhanh Hà Tĩnh cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đất cát tràn xuống đường giao thông ùn ứ đội tuyển wushu Việt Nam giải vô địch thế giới 2025 wushu

