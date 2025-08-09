Podcast bản tin trưa 9-8: Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống

Podcast bản tin trưa 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thu ngân sách đạt hơn 472.000 tỷ đồng trong 7 tháng; Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1; Miền Bắc nắng nóng, miền Nam sắp mưa "từ sáng tới tối"; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống; Một tòa nhà công sản ở Huế “bỗng” tan hoang, thành nơi hút chích.