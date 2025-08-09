Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin trưa 9-8: Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống

SGGPO

Podcast bản tin trưa 9-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thu ngân sách đạt hơn 472.000 tỷ đồng trong 7 tháng; Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Gần 2.200 tỷ đồng xây cầu Trà Khúc 1; Miền Bắc nắng nóng, miền Nam sắp mưa "từ sáng tới tối"; Cháy tàu chở hơn 3.800 tấn dầu trên vùng biển Côn Đảo, 20 thuyền viên được cứu sống; Một tòa nhà công sản ở Huế “bỗng” tan hoang, thành nơi hút chích.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

cháy tàu chở hàng tàu chở dầu cứu 20 thuyền viên cứu tàu gặp nạn côn đảo PCT UBND Nguyễn Mạnh Cường UBND TPHCM phó thủ tướng chính phủ thời tiết hôm nay năng nóng diện rộng miền bắc nắng nóng mưa lớn tp huế nhà công vụ Khu đô thị Đông Nam Thủy An cầu trà khúc 1 tỉnh Quảng Ngãi cầu đi bộ cầu trà khúc chủ tịch UBND TPHCM nguyễn văn được tình hình kinh tế TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn