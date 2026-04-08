Podcast tin chiều 8-4: Giá bán lẻ xăng dầu sau kỳ điều hành ngày 8-4

Podcast bản tin chiều 8-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm; Vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng; Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cảm ơn gia đình nữ du khách hiến tạng tại Việt Nam; Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân lo chất lượng nước sinh hoạt