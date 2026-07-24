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Podcast tin thời sự ngày 24-7: Cấm xe du lịch cỡ lớn lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trao di ảnh phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Cuộc hội ngộ thiêng liêng sau gần 60 năm; Những "trợ lý số" nơi bộ phận một cửa; Cấm xe du lịch cỡ lớn lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt; Phát hiện xưởng gia công gần 50.000 đôi giày Nike giả quy mô hơn 100 tỷ đồng tại TPHCM; Xác minh clip cô gái ném gạch vào nhà dân ở phường Cầu Ông Lãnh.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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