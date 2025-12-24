Đa phương tiện

Podcast tin tối 24-12: TPHCM có mưa trái mùa cường độ lớn trong những ngày Giáng sinh

Podcast tin tối 24-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, làm bù vào thứ Bảy, ngày 10-1-2026; TPHCM có mưa trái mùa cường độ lớn trong những ngày Giáng sinh; Giá vàng miếng SJC hạ nhiệt; Hà Tĩnh lên phương án khắc phục sự cố nứt đồi ở xã biên giới; Tuyên án các cựu phó chánh án nhận hối lộ và đồng phạm; Tàu cá va đá ngầm, chìm cách đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

