Podcast tin tối 31-12: VNG xin lùi lịch làm việc liên quan vụ Zalo "ép" người dùng

Podcast bản tin tối 31-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kiến nghị bổ sung nhân sự cấp xã trong lĩnh vực đất đai; VNG xin lùi lịch làm việc liên quan việc Zalo thu thập, sử dụng thông tin người dùng; Giá xăng dầu đồng loạt giảm dịp Tết Dương lịch 2026; TPHCM: Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi; Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù; Trộm 1 tỷ đồng và 11 chỉ vàng 9999 để mua quà, tiêu xài cùng bạn gái.