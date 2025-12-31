Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast tin tối 31-12: VNG xin lùi lịch làm việc liên quan vụ Zalo "ép" người dùng

SGGPO

Podcast bản tin tối 31-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kiến nghị bổ sung nhân sự cấp xã trong lĩnh vực đất đai; VNG xin lùi lịch làm việc liên quan việc Zalo thu thập, sử dụng thông tin người dùng; Giá xăng dầu đồng loạt giảm dịp Tết Dương lịch 2026; TPHCM: Khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi; Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù; Trộm 1 tỷ đồng và 11 chỉ vàng 9999 để mua quà, tiêu xài cùng bạn gái.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

khánh thành đường lê lợi chỉnh trang đô thị zalo dữ liệu người dùng thu thập thông tin nhận hối lộ bình phước trộm cắp trộm vàng bệnh viện ở Đồng Nai lê trung khoa bổ sung nhân sự thủ tục hành chính thủ tục đất đai

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn