Podcast tin trưa 20-10: Các ca bệnh truyền nhiễm tăng nhanh cùng lúc: Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch

Podcast tin trưa 20-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới; Hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn, kéo dài nhiều ngày; Vụ sụt lún đường vào trạm 500kV ở Gia Lai: Phong tỏa vùng sạt lở; Các ca bệnh truyền nhiễm tăng nhanh cùng lúc: Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch; Giá vàng miếng sáng 20-10 giữ mức 151 triệu đồng/lượng; Bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ gây thương tích nặng..