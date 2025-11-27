Quân khu 9 bàn giao nhiều công trình giao thông, nhà ở tại xã Đông Hưng (An Giang)

Ngày 27-11, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, nhà ở tại xã Đông Hưng (tỉnh An Giang) – địa bàn từng là Khu căn cứ chiến đấu của Quân khu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Lãnh đạo Quân khu 9 và đại diện chính quyền địa phương khánh thành cầu Kênh ngang Chủ Vàng (xã Đông Hưng)

Tại đây, Quân khu 9 đã khánh thành và bàn giao cầu Kênh ngang Chủ Vàng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 21m, rộng 3,5m, với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng. Công trình khởi công ngày 15-8 và hoàn thành ngày 2-11-2025.

Ngoài ra, Quân khu 9 cũng đã bàn giao hệ thống 77 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 246 triệu đồng; xây dựng và trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà tình đồng đội; sửa chữa 1 căn nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Lãnh đạo Quân khu 9 tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, đơn vị còn tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 30 phần quà cho gia đình chính sách. Tổng giá trị các công trình và phần quà trao tặng hơn 2 tỷ đồng.

Các công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang Quân khu 9 đối với nhân dân vùng căn cứ cũ, góp phần cải thiện dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn.

NAM KHÔI