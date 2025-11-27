Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ

Chiều 27-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý như: tuyến Sơn Thượng - Sơn Tịnh (xã Sơn Tây Hạ, xã Sơn Hà), đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng (xã Ngọc Linh)...

Từ ngày 25-10 đến 2-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn liên tiếp kéo dài gây sạt lở; đất đá, bùn trôi tràn xuống nền, mặt đường, vùi lấp và làm hư hỏng rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu an toàn giao thông... gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Qua thống kê sơ bộ, trên các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi quản lý có hơn 250 vị trí sạt lở taluy; khoảng 170.000 m³ đất đá vùi lấp, làm hư hỏng rãnh thoát nước dọc trên các tuyến đường như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh ĐT.621B, ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.627C, ĐT.628, ĐT.673, ĐT.676; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh.

Sạt lở tuyến quốc lộ 24 đoạn qua đèo Violăk, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 16-11

Đối với đường Sơn Thượng - Sơn Tinh, nền đường đất bị xói lở từ 0,5-1m trên toàn bộ nền đường với chiều dài khoảng 3,5km; có 6 vị trí bị sạt lở taluy dương; 1 cống thoát nước bị hư hỏng gây tắc đường. Hiện tại, tuyến không thể lưu thông, cần phải sửa chữa, khắc phục để phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng thiết yếu cung cấp cho khoảng 4.000 người dân xã Sơn Tây Hạ đang bị cô lập.

Ngoài ra, tuyến đường ĐH.83 nối trung tâm xã Sơn Tây Hạ với tuyến đường ĐT.623 đã xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Hiện cả 2 tuyến đường nêu trên đều không thể lưu thông.

Sạt lở tuyến đường ĐH.83 qua xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

Đối với đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng (xã Ngọc Linh) bị đứt gãy hoàn toàn (dài khoảng 50m, sâu 10m), gây cô lập 5 thôn phía trong.

Đầu tháng 11, bộ đội cùng người dân mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở

Hiện nay, chính quyền địa phương xã Ngọc Linh cùng với lực lượng quân đội và nhân dân 5 thôn bị cô lập đang khắc phục tạm thời bằng cách mở đường tạm, cầu sắt tạm ngay phía dưới điểm đứt gãy để nhân dân đi lại, nhưng về lâu dài không đảm bảo việc đi lại của nhân dân 5 thôn. Tình trạng này ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đi lại khó khăn của người dân nên việc khắc phục sửa chữa tuyến đường là cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND các xã và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt; đảm bảo đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường thông tin để người dân chủ động phòng tránh; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện khi qua lại các điểm sạt lở, công trình hư hỏng.

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt; thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NGUYỄN TRANG