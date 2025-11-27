Hơn 25.000 tin, bài về mưa lũ trên các trang mạng xã hội

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, định hướng truyền thông lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tháng 11-2025. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, hơn 40 công ty quản lý KOLs (MCN), các trang và kênh nội dung số lớn trên không gian mạng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình tại hội nghị

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do đã điểm lại hoạt động của các, trang và kênh nội dung lớn trong tháng 11, ghi nhận sự vận hành ổn định, chuyên nghiệp và đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Thống kê cho thấy trong tháng 11, các trang, kênh lớn đã sản xuất hơn 25.000 tin, bài liên quan tình hình thiên tai, cứu trợ và các hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên.

Nguồn tin chính thống được các kênh chia sẻ nhanh chóng và nhất quán, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác, qua đó góp phần hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Trong quá trình rà soát, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử liên tục cập nhật thông tin và định hướng truyền thông, đồng thời phối hợp với các kênh lớn để không lan truyền tin giả, ngăn chặn thông tin xấu độc, tạo diễn đàn trao đổi giúp người dùng nâng cao cảnh giác.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do thông tin tại hội nghị

Bên cạnh nội dung về mưa lũ, các trang, kênh số cũng tích cực lan tỏa thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, Đại hội thi đua yêu nước… Hầu hết đều được chia sẻ từ báo chí chính thống, bảo đảm tính xác thực và định hướng đúng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình ghi nhận tinh thần hợp tác và trách nhiệm của các trang, kênh lớn thời gian qua, đặc biệt trong thông tin về tình hình mưa lũ. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thiên tai theo 3 nguyên tắc: thông tin chính xác, phát hiện các hoàn cảnh cần hỗ trợ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Tin liên quan Xử phạt nhiều người đăng tin sai sự thật về bão lũ ở Đắk Lắk

NGUYỄN CHẮT