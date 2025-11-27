TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm

Phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 1

Chiều 27-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án quan trọng quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải và đường sắt đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như: Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), thành phần 1 Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài (đoạn qua TPHCM), cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4 TPHCM và dự án đường sắt đô thị TPHCM... phải rà soát kỹ hiện trạng, xác định khó khăn, vướng mắc và xây dựng giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tăng tốc giải ngân theo mục tiêu của Chính phủ và Thủ tướng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với nhà thầu triển khai thi công theo cơ chế 3 ca, 4 kíp, nhằm tăng thêm từ 15% đến 20% khối lượng so với kế hoạch, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000km đường bộ cao tốc. Ngay sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phải phối hợp với nhà thầu hoàn tất thủ tục tạm ứng để chuẩn bị điều kiện thi công; đồng thời phải hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu trong vòng 4 ngày kể từ khi có khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát và thanh toán, tránh tồn đọng và dồn hồ sơ vào cuối năm.

UBND TPHCM cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình; tổ chức thi công an toàn, khoa học; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nguồn lực tài chính để bù tiến độ bị chậm. Thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai nghiêm Nghị định 254/2025/NĐ-CP nhằm rút gọn thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ thanh toán để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu UBND các phường, xã có dự án đi qua phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành phố. Các địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn; kiên quyết không để xảy ra cản trở tiến độ thi công.

QUỐC HÙNG