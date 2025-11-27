Bãi biển Nha Trang sạch trở lại sau lũ

Sáng 27-11, bãi biển Nha Trang đã cơ bản sạch sẽ trở lại sau đợt mưa lũ lịch sử. Nhiều người dân và du khách đã quay lại dạo biển, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành.

Trước đó, lũ từ sông Cái mang theo nhiều rác thải như cây gãy, dừa khô, chai nhựa, ngư cụ… dạt vào bờ, chất thành đống lớn dọc bãi biển, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Nhiều người dân và du khách dạo biển Nha Trang, sáng 27-11

Những ngày qua, lực lượng công nhân môi trường TPHCM đã phối hợp với lực lượng tại Nha Trang, doanh nghiệp, người dân và du khách thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn rác đi xử lý.

Công nhân môi trường TPHCM phối hợp cùng lực lượng môi trường Nha Trang, doanh nghiệp, người dân và du khách thu gom hàng trăm tấn rác đem đi xử lý

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng TPHCM thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ rất đáng trân trọng. Địa phương sẽ tiếp tục huy động lực lượng làm sạch triệt để, đảm bảo vệ sinh và cảnh quan đô thị sau mưa lũ.

Qua những ngày ngổn ngang sau mưa lũ, bãi biển Nha Trang dần trở lại diện mạo vốn có

TPHCM đã điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực tham gia xử lý rác thải, bùn đất tại Khánh Hòa, lan tỏa tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG