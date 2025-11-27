Vĩnh Long: Kịp thời cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 27-11, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Vĩnh Long cho biết, Hải đội Biên phòng 2 đã triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn kịp thời, đưa 2 thuyền viên gặp nạn trên biển tại khu vực cửa sông Hàm Luông vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu 2 thuyền viên gặp nạn. Ảnh: TRẦN GIỎI

Theo đó, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, phương tiện mang biển kiểm soát TV-9041-TS đang hoạt động tại tọa độ 09°52’430”N – 106°43’630”E thì bất ngờ bị chìm do thời tiết xấu, sóng to và gió lớn.

Trên tàu có 2 thuyền viên là Lâm Thanh D. (sinh năm 1980, đăng ký thường trú tại phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn N. (sinh năm 1997, đăng ký thường trú xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

Thuyền viên gặp nạn trôi lênh đênh trên biển. Ảnh: TRẦN GIỎI

Nhận được tin báo, đơn vị đã khẩn trương điều động 1 kíp tàu BP 16-12-01 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến vị trí phương tiện gặp nạn.

Đến 9 giờ 30 phút, tàu cứu nạn đã tiếp cận và cứu được cả 2 thuyền viên trong tình trạng kiệt sức do nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Ngay sau khi được đưa lên tàu, quân y Hải đội Biên phòng 2 kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 2 người gặp nạn. Đến thời điểm bàn giao vào bờ, sức khỏe của 2 thuyền viên đã ổn định, tinh thần dần hồi phục.

TÍN HUY