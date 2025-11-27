Công an TPHCM thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ cứu trợ tại Đắk Lắk

Sáng 27-11, Công an TPHCM cho biết, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) Khu vực 19 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, tối 26-11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ đã đến Bệnh viện 115 để thăm hỏi và động viên đồng chí Nguyễn Quang Minh đang được điều trị tại đây.

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 25-11, trong lúc tổ công tác dừng xe chữa cháy bên lề quốc lộ 1A (đoạn qua Dốc Quýt, thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ vệ sinh nhà dân và trao quà cứu trợ, bất ngờ một xe container mất lái lao lên lề, tông đổ cột đèn chiếu sáng bằng thép, khiến cột đèn đè trúng người Trung tá Nguyễn Quang Minh, gây đa chấn thương.

Một chiến sĩ khác trong tổ công tác đã kịp thời ôm một bé gái ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh va chạm với xe container.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh được đưa đi cấp cứu, ngày 25-11

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG