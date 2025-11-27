Củng cố hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, MTTQ tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều đảm bảo đồng bộ 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029 Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sáng 27-11

Ngày 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hội nghị nhằm báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự, công nhận các tổ chức thành viên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tham dự hội nghị với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ và tình cảm cho công tác Mặt trận. Các đại biểu là những gương tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, cùng góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận ngày càng vững mạnh.

Đồng chí đề nghị Ban Thường trực, trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu; rà soát chặt chẽ, bổ sung và hoàn thiện các nội dung phục vụ đại hội, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong bối cảnh thành phố đang khẩn trương chuẩn bị đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vẫn luôn thể hiện tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, tích cực tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được tin tưởng giao chủ trì tiếp nhận, điều phối và vận chuyển hàng cứu trợ đến các địa phương. Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trực tiếp đến hiện trường để điều phối công tác cứu trợ.

Các nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân mang đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để kịp thời vận chuyển đi hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung

Thời gian qua, TPHCM đã hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổ chức vận chuyển hàng hóa, áo phao, túi thuốc gia đình, suất ăn, vật dụng học sinh và vật tư y tế; đồng thời phối hợp sửa chữa trường học, trạm y tế; hỗ trợ cây trồng, con giống… giúp người dân ổn định cuộc sống.

“Từ người già đến trẻ nhỏ, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài, lực lượng vũ trang thành phố, kể cả những người có hoàn cảnh khó khăn phải mưu sinh vất vả hằng ngày… đã cùng nhau chung sức, đồng lòng hướng về miền Trung, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tôi trân trọng cảm ơn và xin tri ân sâu sắc tấm lòng, nghĩa cử đó”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động chia sẻ.

Đồng chí cũng cho biết, song song với công tác cứu trợ, TPHCM tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó triều cường, đồng thời thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội mới. Theo đó, HĐND TPHCM vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và người từ 65 đến 75 tuổi chưa được hưởng các chính sách khác... Chính sách này khẳng định sự quan tâm của chính quyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Từ những nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong hoạt động cứu trợ và các chính sách chăm lo cho nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh, MTTQ tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều đảm bảo đồng bộ 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội. Người dân phải là trung tâm, chủ thể và là động lực của mọi chủ trương, chính sách.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng chia sẻ tinh thần tiết kiệm, thực chất trong tổ chức đại hội. Dự kiến đại hội không tặng hoa tươi mà tặng cây xanh; dành kinh phí tiếp tục ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão lũ và chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho nhân dân.

Đồng chí kêu gọi toàn thể đại biểu, các tổ chức thành viên và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Công nhận 6 tổ chức làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất thông qua danh sách 6 tổ chức hội đủ điều kiện được công nhận là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, gồm 2 hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ và 4 hội quần chúng. Cùng với đó, thông qua danh sách người đứng đầu các tổ chức hội. Cụ thể, 2 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ gồm: Hội Luật gia TPHCM do bà Ung Thị Xuân Hương làm Chủ tịch; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch. Ra mắt các tổ chức thành viên 4 hội quần chúng gồm: Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM do ông Đào Công Danh làm Chủ tịch; Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM do ông Dương Quan Hà làm Chủ nhiệm; Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM do ông Lê Văn Thu làm Chủ tịch; Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Hòa làm Chủ tịch. Như vậy, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có 26 tổ chức thành viên trực thuộc. Việc kiện toàn lực lượng thành viên và nhân sự chủ chốt là bước quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, dự kiến trong 1,5 ngày (ngày 29 và sáng 30-11), tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Ra mắt các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029

Tại hội nghị, các đại biểu cũng hiệp thương thống nhất thông qua tờ trình về cơ cấu, danh sách nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo dự kiến, Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, trong đó có 6 nữ, đại diện đầy đủ các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ cấp xã. Trong danh sách có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – đại diện tổ chức chính trị. Đoàn Thư ký Đại hội dự kiến gồm 5 thành viên (3 nữ), đại diện cơ quan MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội và Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã.

