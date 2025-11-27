Sửa xe máy miễn phí, ấm lòng người dân sau lũ

Sau trận mưa lũ lịch sử khiến hàng ngàn xe máy bị ngập sâu, người dân Khánh Hòa phần nào vơi bớt lo toan khi được hỗ trợ sửa xe máy hoàn toàn miễn phí.

Người dân xếp hàng chờ sửa xe miễn phí tại điểm phường Tây Nha Trang

Sáng 27-11, anh Huỳnh Trương Nhạt (trú phường Tây Nha Trang) đẩy chiếc xe tay ga còn đọng bùn nước đến điểm sửa miễn phí tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới (đường Lương Định Của).

Trong sân nhà thờ, hàng chục tình nguyện viên và thợ sửa xe đang tất bật thay nhớt, vệ sinh động cơ cho người dân. Anh Nhạt ghi tên và số điện thoại trên yên xe rồi chờ thợ gọi, nhưng số xe máy chờ đã hơn 500 chiếc.

Thợ sửa xe miệt mài khắc phục sự cố xe ngập nước

Giữa hàng chục chiếc xe máy nằm ngổn ngang, ông Đỗ Duy Lộc, một thợ sửa xe lành nghề ở phường Tây Nha Trang miệt mài làm việc không ngơi tay. Ông Lộc cho biết, dù nhà cũng bị ngập nặng nhưng vẫn đăng ký tham gia ngay khi biết chương trình cần thợ, chỉ mong bà con sớm có phương tiện để đi lại.

Chương trình được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Hội Kỹ thuật xe máy Khánh Hòa triển khai với 3 điểm sửa miễn phí: Nhà thờ Giáo xứ Chợ Mới (phường Tây Nha Trang), Nhà Thiếu nhi Diên Khánh (xã Diên Khánh) và khu vực trước trụ sở HĐND – UBND phường Nam Nha Trang.

Ông Đỗ Duy Lộc (trú phường Tây Nha Trang) tham gia hỗ trợ sửa xe

Tại các điểm này, xe của người dân được vệ sinh, thay nhớt, thay bugi, làm sạch lọc gió, kiểm tra hệ thống phanh, điện... và được tư vấn cách nhận diện hư hỏng sau ngập nước. Với những hư hỏng vượt quá khả năng khắc phục tại chỗ, lực lượng hỗ trợ sẽ hướng dẫn người dân liên hệ các cơ sở sửa chữa uy tín.

Đối với các lỗi phức tạp trên những dòng xe ga thông minh, đoàn kỹ thuật chỉ tư vấn, ưu tiên xử lý các phần giúp xe có thể vận hành tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt.

Chị Nguyễn Thị Loan (trú phường Nam Nha Trang) cho biết nhà bị ngập hơn 2m, hai xe máy đều hư hỏng nặng, khi đưa xe máy đến sửa chị xúc động nói: "Cảm ơn chính quyền và các tình nguyện viên rất nhiều. Chương trình đã sưởi ấm chúng tôi sau những ngày mưa lũ”.

Gần 100 thợ đến sửa miễn phí cho người dân tại điểm phường Nam Nha Trang

Những người thợ làm việc liên tục để kịp trả xe cho người dân

Người dân ghi lại tên và số điện thoại trên yên xe để thợ tiện liên lạc

Người dân vui mừng vì xe đã chạy được

Những chiếc xe được nổ máy trở lại, những nụ cười nhẹ nhõm của người dân… đã cho thấy ý nghĩa lớn của chương trình. Trong gian khó, sự chung sức của chính quyền và cộng đồng lại một lần nữa trở thành nguồn động viên kịp thời đối với bà con vùng lũ.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG