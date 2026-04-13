Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer

Ngày 13-4, tại TPHCM, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân là người dân tộc Khmer tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Đoàn do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà làm trưởng đoàn. Đi cùng có Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phí Mạnh Thắng; Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc tết tại chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa). Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, tại Chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền) và chùa Chantarangsay (còn gọi là chùa Candaransi, phường Xuân Hòa), Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao những phần quà đến các tổ chức, cá nhân là người dân tộc Khmer tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại TPHCM.

Phát biểu và chúc tết, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây an khang - thịnh vượng - đoàn kết - hạnh phúc đến chư tôn đức, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào Khmer.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà và Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tặng quà tại chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa). Ảnh: VĂN MINH

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chia sẻ, hoạt động thăm hỏi, chúc tết, tặng quà nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, lắng nghe, nắm bắt tình hình thực tiễn để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, đồng bào Khmer trên địa bàn TPHCM đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà tại chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa). Ảnh: VĂN MINH

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quý báu này, đã góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo bày tỏ mong muốn, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chung tay xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm, chúc tết Chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền). Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer.

TPHCM tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong cộng đồng; bảo đảm mọi người dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn được đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội truyền thống đặc biệt thiêng liêng của đồng bào Khmer; không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, củng cố niềm tin, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, gắn kết hài hòa giữa đạo và đời.

VĂN MINH